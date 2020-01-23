В ВАДА объяснили, почему приостановили аккредитацию Московской лаборатории

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объяснили «СЭ», почему было принято решение приостановить аккредитацию Московской лаборатории.

Теперь в Москве не будут проводиться никакие проверки допинг-тестов. Все анализы, которые берутся у российских спортсменов, будут проверяться в зарубежных лабораториях.

— Этот шаг был предпринят в свете решения исполкома ВАДА от 9 декабря 2019 года о том, что РУСАДА теряет статус соответствия, — объяснили «СЭ» в пресс-службе ВАДА. — ВАДА обнаружило, что с некоторыми данными, извлеченными из Московской лаборатории в январе 2019 года, были произведены манипуляции. Это нарушает условия восстановления РУСАДА от сентября-2018. Экспертная группа посчитала факт внешнего вмешательства и удаления лабораторных данных серьезным нарушением Кодекса этики. Поэтому исполкому было рекомендовано приостановить аккредитацию лаборатории.