В США принят «Закон Родченкова», направленный на борьбу с допингом
Палата представителей конгресса США приняла закон, устанавливающий наказание за использование допинга, сообщается в официальном Twitter Антидопингового агенства США.
Документ назван «Законом Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в США и обвинившего Россию в применении допинга.
Согласно документу, Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели. Также законом предусмотрены штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга.
The Rodchenkov Anti-Doping Act has passed in the House! We look forward to seeing its continued momentum as it reaches Senate. #cleansport— USADA (@usantidoping) October 22, 2019