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В США принят «Закон Родченкова», направленный на борьбу с допингом

09:56

Палата представителей конгресса США приняла закон, устанавливающий наказание за использование допинга, сообщается в официальном Twitter Антидопингового агенства США.

Документ назван «Законом Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в США и обвинившего Россию в применении допинга.

Согласно документу, Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели. Также законом предусмотрены штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга.

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