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В США одобрили законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор

00:40
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Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к преступным сговорам с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях. Законопроект получил название «Антидопинговый акт Родченкова» — в честь главного информатора ВАДА Григория Родченкова.

Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената.

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