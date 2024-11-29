В Спортивном арбитражном суде не получали иск ВАДА к USADA

Спортивный арбитражный суд (CAS), расположенный в Лозанне, не получал иска Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Американскому антидопинговому агентству (USADA) о клевете.

«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур, в связи с этим делом. Вполне вероятно, что такой иск будет подан в уголовный суд Швейцарии», — заявила представительница пресс-службы CAS ТАСС.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее ВАДА заявило, что не наказало спортсменов перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов. Независимый прокурор не нашел ошибок в действиях WADA.

В CHINADA считают, что USADA проявляет типичные двойные стандарты в инцидентах с допингом, обвиняя иностранных и изо всех сил обеляя американских спортсменов. По мнению CHINADA, Американское антидопинговое агентство «одержимо идеей трансграничной юрисдикции, требуя санкций против других стран и пытаясь скрыть серьезные недостатки в своей собственной антидопинговой работе». Китайская сторона призвала США прекратить политизировать антидопинговую кампанию и допинговую проблему в целом.