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28 марта, 11:53

Фигуристка Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации

Сергей Ярошенко
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Федеральный верховный суд Швейцарии заявил, что фигуристка Камила Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации на четыре года, сообщвет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года. Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», — говорится заявлении суда.

Ранее сообщилось, что адвокаты российской фигуристки сделали запрос о пересмотре решения о дисквалификации спортсменки.

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29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.

Источник: РИА Новости
Камила Валиева
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