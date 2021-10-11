В сентябре РУСАДА установило рекорд по числу открытых допинговых дел
11 октября, 21:09
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре установило рекорд 2021 года по числу открытых дел о нарушениях антидопинговых правил.
«В сентябре отделом по обработке результатов было открыто 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.
В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале — ни одного, в марте — пять, в апреле — одиннадцать, в мае — пять, в июне и июле — по тринадцать, в августе — два.
В 2020 году РУСАДА выявило 108 возможных нарушений.
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