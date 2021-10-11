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В сентябре РУСАДА установило рекорд по числу открытых допинговых дел

11 октября, 21:09

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре установило рекорд 2021 года по числу открытых дел о нарушениях антидопинговых правил.

«В сентябре отделом по обработке результатов было открыто 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале — ни одного, в марте — пять, в апреле — одиннадцать, в мае — пять, в июне и июле — по тринадцать, в августе — два.

В 2020 году РУСАДА выявило 108 возможных нарушений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12631741

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Екатерина Савостина все материалы автора
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