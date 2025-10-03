Допинг
Сегодня, 08:47

В сентябре 2025 года РУСАДА зафиксировало 24 случая нарушений правил доступности для тестов

Павел Лопатко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре 2025 года зарегистрировало 24 случая нарушений правил доступности для тестирования со стороны спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В общей сложности с начала 2025 года зафиксировали 239 таких нарушений. Больше всего их было в июле — 47.

В 2024 году выявили 282 случая нарушений правил доступности. В 2023 году в РУСАДА зафиксировали 242 таких нарушения, а в 2022 году — 375.

В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение одного года спортсменам грозят отстранение и дисквалификация.

Источник: ТАСС
