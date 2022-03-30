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Сегодня, 18:47

В РУСАДА сообщили о подписании соглашения с Турецкой антидопинговой лабораторией

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о подписании соглашения о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией.

«Сегодня РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию ВАДА, — цитирует Логинову ТАСС. — Это сотрудничество очень важно для нас. Мы получили возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови. В том числе реализовывать программу биологических паспортов спортсменов».

4 марта Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что готово продолжить сотрудничество с РУСАДА, несмотря на политическую ситуацию. Четырьмя днями позднее ВАДА призвало все лаборатории продолжить тестирование российских спортсменов.

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации ВАДА все допинг-пробы, взятые на территории России, на протяжении нескольких последних лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе.

Источник: https://tass.ru/sport/14231789
ВАДА
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