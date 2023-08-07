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Сегодня, 10:19

В РУСАДА с начала этого года поступило 63 запроса на использование запрещенных лекарств

Алина Савинова
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РУСАДА в июле получило от атлетов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В июле в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Как отмечает источник, всего за 7 месяцев этого года было подано 63 запроса. В июне в РУСАДА поступило 5 запросов на оформление терапевтического использования, в мае — 13, в апреле — 5, в марте — 21, в феврале — 8, в январе — 6.

В прошлом году агентство получило 78 запросов, 40 из них было одобрено.

Источник: https://tass.ru/sport/18457595
РУСАДА
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