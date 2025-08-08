Допинг
8 августа, 09:29

В РУСАДА с 2022 года не выявили ни одного случая употребления спортсменами наркотиков

Павел Лопатко

Начальник отдела по обработке результатов Рoссийскoго антидoпингoвoго агентства (РУСАДА) Валерия Герман сообщила, что по итогам последних трех с половиной лет не было зафиксировано ни одного случая употребления спортсменами наркотиков.

«У нас по классу запрещенных веществ S7 (наркотики) ноль случаев выявленных нарушений. Чего нельзя сказать о классе S8 (каннабиоиды), здесь мы ежегодно фиксируем случаи использования спортсменами запрещенных субстанций», — цитирует Герман ТАСС.

Речь идет о периоде с 2022 по середину 2025 года. В 2023 году обнаружили четыре случая употребления каннабиоидов среди участников соревнований, в 2025 году — один случай. При этом запрещено употрелять такие субстанции только в соревновательный период.

Источник: ТАСС
РУСАДА
РУСАДА с начала года взяло у спортсменов около 7 тысяч допинг-проб

Два российских спортсмена доказали, что мельдоний попал в их организм с молоком

