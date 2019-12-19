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В РУСАДА рассмотрели вопрос возможного нарушения Ганусом кодекса этики

17:13
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Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о рассмотрении вопроса о возможном нарушении кодекса этики генеральным директором организации Юрием Ганусом.

— Заявление офицеру по этике РУСАДА написала бывшая исполняющая обязанности главы организации Анна Анцелиович, которая считает, что Юрий Александрович нарушил кодекс этики, когда говорил летом о массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашии, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Но офицер по этике, проведя полное расследование, убедился, что никаких нарушений не было, так как не было названо никаких имен и деталей «чувашского дела.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7383859

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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