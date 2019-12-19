В РУСАДА рассмотрели вопрос возможного нарушения Ганусом кодекса этики

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о рассмотрении вопроса о возможном нарушении кодекса этики генеральным директором организации Юрием Ганусом.

— Заявление офицеру по этике РУСАДА написала бывшая исполняющая обязанности главы организации Анна Анцелиович, которая считает, что Юрий Александрович нарушил кодекс этики, когда говорил летом о массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашии, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Но офицер по этике, проведя полное расследование, убедился, что никаких нарушений не было, так как не было названо никаких имен и деталей «чувашского дела.