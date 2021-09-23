В РУСАДА рассказали о работе по восстановлению ВФЛА и СБР в правах

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о работе по восстановлению в правах Союза биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Одним из критериев восстановления РУСАДА является и СБР. В этой связи мы должны проявлять в РУСАДА максимальную ответственность, пройти этот путь. Остается больше года, но тем не менее этот путь нужно пройти максимально ответственно и с результатом, восстановить свое соответствие Всемирному антидопинговому кодексу, стать полноправным участником международных антидопинговых правоотношений — в этом заключается наша роль. От нас зависит та частичка, которая положена в основу восстановления двух этих федераций.



Какова вероятность, что в обозримом будущем СБР и ВФЛА восстановят свои права? Мы будем к этому прикладывать максимальные усилия, другого пути нет, это сумасшедший запрос. Мы ездим с образовательными программами, мы видим, насколько поменялось поколение спортсменов. Для каждого из спортсменов это является условием, скажем так... Это их жизнь. Они этим дышат. Это условия социальных лифтов. Может быть, легко пробиться в люди, но это единственный способ доказать свою уникальность, и, обеспечив это право, мы обеспечиваем внедрение идеологии спорта повсеместно, во всей стране и максимально ответственно», — сказал Буханов.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.