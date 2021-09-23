В РУСАДА рассказали о подробностях визита наблюдателей из Совета Европы и ВАДА

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал о подробностях визита представителей Совета Европы.

Специалисты посетили Россию от Совета Европы как одного из регуляторов антидопингового движения, они встретились с руководителями Министерства спорта РФ и РУСАДА. В переговорах также участвовали представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«У нас проблема допинга разделена между регулированием Советом Европы и кодексом ВАДА. Это более синтетическое регулирование — и правовое, и спортивно-правовое, и этическое. Это то, что соответствует конвенции и конституирует всю антидопинговую систему. Такой составной мониторинг очень позитивен: мы можем продемонстрировать результаты своей работы, ответить на вопросы. Необходим не только единичный мониторинг, но и череда таких инспекционных проверок, чтобы мы могли доказать, что выполняем конвенцию и кодекс. Мы открыты к тому, чтобы какие-то моменты исправлять и двигаться вперед. В части антидопингового агентства нам удалось ответить на все вопросы, и это я оцениваю положительно.



На данный момент нам удалось ответить на все вопросы. В РУСАДА мы выполняем все требования и запросы и в полной мере отвечаем за сделанную работу. Подождем результатов и будем двигаться к тому, чтобы к 2022 году выполнить все требования ВАДА и стать полноправными участниками международного олимпийского движения», — приводят «Известия» слова Буханова.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между ВАДА и РУСАДА. Согласно этому решению российские спортсмены не могут выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы под своим флагом и гимном, а РУСАДА лишилось статуса соответствия из-за редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории и сокрытия результатов анализов положительных проб спортсменов.