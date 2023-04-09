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Сегодня, 10:31

В РУСАДА рассказали о количестве запросов на использование запрещенных препаратов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте зафиксировало 21 запрос за терапевтическое использование запрещенных препаратов.

«В марте в РУСАДА поступил 21 запрос на оформление терапевтического использования, 10 запросов были одобрены», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы.

В случае получения подобного разрешения спортсмены имеют право по медицинским показаниям употреблять препараты, в которых содержатся запрещенные вещества.

Источник: https://tass.ru/sport/17483315
РУСАДА
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