В РУСАДА рассказали о количестве запросов на использование запрещенных препаратов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте зафиксировало 21 запрос за терапевтическое использование запрещенных препаратов.

«В марте в РУСАДА поступил 21 запрос на оформление терапевтического использования, 10 запросов были одобрены», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы.

В случае получения подобного разрешения спортсмены имеют право по медицинским показаниям употреблять препараты, в которых содержатся запрещенные вещества.