В РУСАДА подтверили уголовное дело о хищениях при подготовке к Олимпиаде-2014

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в отношении сотрудников организации возбуждено уголовное дело в связи с хищениями при подготовке к Олимпиаде в Сочи, сообщает 360tv.ru.

- Это правда, – сказал Ганус. – Возбуждено уголовное дело. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов и мы передали документы наблюдательному совету и передали прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело.

Я не могу говорить о материалах дела, поскольку продолжается следствие по этому делу.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что новое руководство РУСАДА выявило финансовые нарушения в действиях предшественников на сумму выше 1 миллиарда рублей.