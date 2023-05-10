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В Русада ответили на заявление ВАДА о своем несоответствии кодексу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на заявление ВАДА о своем несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

«Операционная деятельность РУСАДА осуществляется в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса.

По результатам проведенного аудита РУСАДА получено замечание, что некоторые положения федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить на рассмотрение законопроекты или предложения по принятию, изменению или отмене закона. Но мы незамедлительно обратились в уполномоченные организации с просьбой проработать данный вопрос, и мы очень благодарны членам комитета по физической культуре и спорту за плодотворное и оперативное сотрудничество», – приводит ответ пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Ранее ВО Всемирном антидопинговогом агентстве заявили, что РУСАДА, по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит находиться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом.

Источник: https://tass.ru/sport/17716265
ВАДА
РУСАДА
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