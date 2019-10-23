В РУСАДА ответили на слова экс-министра спорта Украины

Вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) находится вне компетенции нового члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), экс-министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее Жданов написал на своей странице в Facebook, что комитет министров Совета Европы утвердил его членом совета учредителей ВАДА от Европы, где он будет бороться за права «чистых» спортсменов, справедливое отношение ко всем странам, усиление ответственности за употребление допинга и за «продление отстранения России от мирового спорта».

— Он не будет иметь отношения к нашему вопросу. Этот вопрос находится в компетенции комитета по соответствию. Дальше этим будет заниматься исполком. Он же был выбран в совет учредителей, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую.