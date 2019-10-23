Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

В РУСАДА ответили на слова экс-министра спорта Украины

18:03

Вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) находится вне компетенции нового члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), экс-министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее Жданов написал на своей странице в Facebook, что комитет министров Совета Европы утвердил его членом совета учредителей ВАДА от Европы, где он будет бороться за права «чистых» спортсменов, справедливое отношение ко всем странам, усиление ответственности за употребление допинга и за «продление отстранения России от мирового спорта».

— Он не будет иметь отношения к нашему вопросу. Этот вопрос находится в компетенции комитета по соответствию. Дальше этим будет заниматься исполком. Он же был выбран в совет учредителей, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191023/1560131583.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир