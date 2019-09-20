В РУСАДА отреагировали на информацию о несоответствии кодексу ВАДА

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая не стала комментировать информацию о запуске процедуры несоответствия организации кодексу ВАДА. Журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил в Twitter, что Россию подозревают в подлоге данных Московской антидопинговой лаборатории. Уже запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА.

— Чтобы комментировать заявление Зеппельта и его коллег, нужно дождаться официальной информации, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — До конца 2018 года надо было предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, до 30 июня 2019-го нужно было предоставить образцы. Российская сторона предоставила и то, и другое. ВАДА все получила, пробы были отправлены на перепроверку, базой данных занимается отдел расследований. Был промежуточный рапорт на сайте ВАДА, что они анализируют базу данных, чтобы понять ее аутентичность и была ли она модифицирована каким-либо образом. Но официального отчета, который комитет по соответствию представил бы ВАДА, еще нет.

На ближайшем исполкоме ВАДА, который состоится в понедельник, будет промежуточный рапорт. Гипотетически по срокам комитет по соответствию соберется в конце октября, а в ноябре уже будет рекомендация исполкома, как действовать ВАДА в отношении РУСАДА.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.