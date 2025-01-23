В пуле допинг-тестирования ICF число гребцов из РФ сократилось в 17 раз

В новом пуле допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF) российских байдарочников и каноистов стало значительно меньше — всего один спортсмен, сообщает ТАСС.

В 2025 году в расширенный пул допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF) из россиян входит только шестикратный чемпион мира и участник Олимпийских игр 2012 и 2024 годов Алексей Коровашков.

Для сравнения: в предыдущем году в этот список входили 17 российских спортсменов, среди которых были Коровашков, Максим Спесивцев, Светлана Черниговская, Иван Штыль и другие гребцы.

На первый квартал 2025 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в пулы допинг-тестирования 54 представителя гребли на байдарках и каноэ.