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Сегодня, 10:22

В пуле допинг-тестирования ICF число гребцов из РФ сократилось в 17 раз

Камила Абдурахманова
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В новом пуле допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF) российских байдарочников и каноистов стало значительно меньше — всего один спортсмен, сообщает ТАСС.

В 2025 году в расширенный пул допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF) из россиян входит только шестикратный чемпион мира и участник Олимпийских игр 2012 и 2024 годов Алексей Коровашков.

Для сравнения: в предыдущем году в этот список входили 17 российских спортсменов, среди которых были Коровашков, Максим Спесивцев, Светлана Черниговская, Иван Штыль и другие гребцы.

На первый квартал 2025 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в пулы допинг-тестирования 54 представителя гребли на байдарках и каноэ.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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