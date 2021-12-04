В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела

Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать и рассматривать 492 дела, информирует ТАСС со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

В документе говорится о том, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен.

В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 — после проверки базы LIMS.

Расследования продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, всего их 39. Еще по 27 делам готовятся решения.