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В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела

10:42

Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать и рассматривать 492 дела, информирует ТАСС со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

В документе говорится о том, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен.

В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 — после проверки базы LIMS.

Расследования продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, всего их 39. Еще по 27 делам готовятся решения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13110729

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Роман Шишов все материалы автора
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