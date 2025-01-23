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Сегодня, 10:45

В организме 15-летнего российского самбиста обнаружили следы стероидов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский 15-летний самбист Матвей Смирнов подозревается в использовании запрещенных ВАДА стероидов, сообщает ТАСС.

По информации источника, в допинг-пробе 15-летнего спортсмена были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, который относится к классу стероидов. Смирнов временно отстранен от соревнований с 18 октября 2024 года.

В 2023 году он занял второе место на первенстве Москвы по самбо среди спортсменов от 12 до 14 лет.

По состоянию на 23 января отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 16 российских спортсменов, чей срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.

Самой юной спортсменкой, получившей дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, стала пловчиха Миллана Загартдинова, в пробе которой были обнаружены стероиды. Спортсменке тогда исполнилось 14 лет 6 месяцев, она была дисквалифицирована на 4 года, срок наказания истечет 3 мая 2027 года.

Источник: ТАСС
самбо
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