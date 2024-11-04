В октябре РУСАДА обнаружило 2 случая возможного применения допинга в российском спорте

В пресс-службе РУСАДА заявили, что по итогам октября агентство обнаружило два случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В октябре 2024 года РУСАДА выявлено 2 случая возможных нарушений антидопинговых правил», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Всего с начала года было выявлено 67 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, в июне — 14, в июле — 13, в августе — 7, в сентябре — 6, в октябре — 2).

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказывала, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.