Число российских байдарочников и каноистов в международном пуле допинг-тестирования сократилось с 17 до 1

Представительство российских байдарочников и каноистов в новом пуле допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF) сократилось с семнадцати до одного, сообщает ТАСС.

В расширенный пул на 2025 год из россиян входит только 6-кратный чемпион мира и участник Олимпийских игр 2012 и 2024 годов Алексей Коровашков.

Годом ранее в этот список входили 17 россиян: Коровашков, Максим Спесивцев, Светлана Черниговская, Иван Штыль, Елена Анюшина, Виктор Гавриленко, Дарья Гладкова, Анастасия Долгова, Виталий Ершов, Михаил Павлов, Анастасия Панченко, Захар Петров, Анна Пивоварова, Олеся Ромасенко, Александр Сергеев, Кира Степанова и София Штиль.

В пулы допинг-тестирования РУСАДА на первый квартал 2025 года были включены 54 представителя гребли на байдарках и каноэ.