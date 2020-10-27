Павел Смирнов, адвокат осужденного за распространение допинга тренера Михаила Клишова, в беседе с «СЭ» рассказал необычные подробности о деле своего подзащитного. Инструктор по пауэрлифтингу из Северодвинска стал первым россиянином, признанным судом виновным по уголовной статье за распространение допинга — следствие утверждает, что он колол тестостерон трем своим ученикам. При этом реального наказания Клишов не получил, поскольку истек срок привлечения его к ответственности за действия, совершенные в 2017 и 2018 годах.

— РУСАДА 30 января 2018 года не имела лицензии ВАДА на забор образцов и медицинской лицензии тоже, — сказал Смирнов «СЭ». — Фактически были проведены незаконные действия. А самое главное — из пяти заборов проб суд признал, что инъекции делали троим. И из них тестостерон обнаружен только у одного. Но у него при этом еще обнаружили и запрещенный этиохоланолон. То есть данный товарищ, может быть, сам себе еще что-то колол. Но есть фактор еще хуже — в его моче показатель прегнанедиола в 22 раза превышает норму. Из всего, что я нашел в медицинских справочниках — это вещество, вырабатываемое женскими яичниками в период беременности и менструального цикла. Это говорит о том, что пробы были перепутаны.

Суд это отвергает, говорит, что не доказано значение данного фактора и что эта проба — женская. Но у нас в процессе допрошен врач с Архангельска, он начальник медицинского отдела. На вопрос о прегнанедиоле он ответил: «Не знаю, что это такое». Плюс у нас допрошен начальник из отдела расследований РУСАДА, он сказал то же самое. То есть обвинение никак не объяснило, откуда в моче 17-летнего парня взялось вещество беременной женщины. Обвинение никак не доказывает свои доводы, не может отвечать на вопросы.

В швейцарской лаборатории вообще жирненьким подчеркнули вещества, которые зашкаливают в разы. Тот, кто делал исследование, думал, что привезли образцы беременной женщины. Норма по прегнанедиолу — 0,8%, а у парня обнаружили 22,8%.

В РУСАДА по просьбе «СЭ» прокоммертировали слова адвоката.

— С конца июня 2017 года деятельность РАА «РУСАДА» по самостоятельному планированию и координированию тестирования была официально разрешена Всемирным антидопинговым агентством ВАДА, — говорится в ответе на запрос «СЭ. — Соответствующее письмо можно найти на официальном сайте ВАДА. Планирование и организация тестирования РУСАДА проводится в соответствии с нормами, закрепленными во Всемирном антидопинговом кодексе ВАДА, соответствующих Международных стандартах и Общероссийских антидопинговых правилах. Таким образом, на 30 января 2018 года РУСАДА обладала всеми полномочиями по отбору проб у спортсменов и действовала исключительно в рамках своей компетенции.

Фактические же обстоятельства дела о нарушении антидопинговых правил являются конфиденциальной информацией и рассматриваются соответствующим компетентным органом, который и выносит решения. Вся информация о решениях, принятых в отношении спортсменов, о нарушении ими антидопинговых правил, в том числе и с указанием конкретного нарушения, субстанции и ее класса, публикуется на официальном сайте РУСАДА. (Сергей Федоров)