В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории

В Министерстве спорта России опровергли информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до ее передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений о том, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT в пресс-службе Минспорта.

Ранее появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые, как сообщалось сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.