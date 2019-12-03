В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории
В Министерстве спорта России опровергли информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до ее передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства.
«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений о том, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT в пресс-службе Минспорта.
Ранее появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые, как сообщалось сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/693369-mochalov-minsport-izmeneniya-baza