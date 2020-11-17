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В Кремле раскритиковали принятие антидопингового «акта Родченкова» в США

12:49
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приятный сенатом США «закон Родченкова» — это попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам Соединенных Штатов Америки распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может", — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Антидопинговое агентство США сообщило, что сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Законопроект назван именем информатора ВАДА Григория Родченкова.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201117/doping-1584973401.html

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