В Кремле раскритиковали принятие антидопингового «акта Родченкова» в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приятный сенатом США «закон Родченкова» — это попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам Соединенных Штатов Америки распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может", — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Антидопинговое агентство США сообщило, что сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Законопроект назван именем информатора ВАДА Григория Родченкова.