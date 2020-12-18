В Кремле прокомментировали запрет Путину посещать Олимпийские игры

В Кремле выразили сожаление по поводу решения спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту России Владимиру Путину, а также членам российского правительства посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до декабря 2022 года. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, мы относимся к нему (решению) негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков отметил, что эта ситуация поможет спортсменам сохранить международную квалификацию и спортивную форму.

Накануне, 17 декабря, CAS поддержал решение ВАДА и отстранил Россию от международных соревнований на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Также некоторым представителям российского руководства, включая президента России Владимира Путина, в течение двух лет запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.