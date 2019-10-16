В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию с претензиями ВАДА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: в Кремле не считают возможным комментировать ситуацию с претензиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), все ответы по допингу были даны.

— Наши спортивные власти только что направили детальный ответ на вопросы ВАДА, — цитирует «РИА Новости» Пескова. — На каждый из вопросов был предоставлен один ответ, отдельный ответ, поэтому давайте дождемся реакции на эти наши ответы. Сейчас, в настоящий момент, не считаю возможным что-либо комментировать.

Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами ВАДА было отправлено в 8 октября.