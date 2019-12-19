В Госдуме поддержали намерение РУСАДА опротестовать санкции ВАДА в CAS

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал решение РУСАДА обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу санкций со стороны ВАДА. Напомним, наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад показательный пример того, что нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях, — отметил Дегтярев. — Голоса в поддержку России все чаще звучат и в международном сообществе, поскольку наша страна всегда являлась членом мировой спортивной семьи. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, с которым мы встречались недавно в Москве, высказался предельно четко. На протяжении последних пяти лет российские хоккеисты проверяются на предмет допинга. Все они чистые. По какой причине они должны ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Почему нарушаются их права? Такого мнения придерживаются все те, кто предан спорту, а не политическим играм. (Андрей Сизякин)

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.