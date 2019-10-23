В Госдуме дали совет бывшему министру спорта Украины, которого избрали в Совет ВАДА

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил недоумение в связи с тем, что бывший министр спорта Украины Игорь Жданов утвержден в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

На выборах 11 сентября Жданов победил министра молодежи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу с перевесом в один голос, сейчас был это назначение утвердил Совет Европы.

«Справедливое отношение ко всем странам», за которое собирается бороться спортивный функционер, уже налицо, — отметил Дегтярев. — В отличие от наших западных партнеров Россия всегда выступает за честную конкуренцию. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики. А новому члену совета учредителей ВАДА хотелось бы пожелать, в первую очередь решить вопрос защиты интересов украинских спортсменов и миллионов болельщиков, которые из раза в раз по вине киевских властей лишаются возможности принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, которые проходят в одной из величайших спортивных держав мира — России". (Андрей Сизякин)