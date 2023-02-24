В CAS заявили об отсутствии ограничений по сроку рассмотрения апелляций по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет ограничений по сроку рассмотрения апелляций на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

«В данном случае нет ограничений по срокам рассмотрения дела, а также дедлайна по принятию решения», — приводит слова CAS ТАСС.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.