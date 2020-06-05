В CAS объяснили, почему слушания по делу РУСАДА перенесены на ноябрь

Перенос рассмотрения судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на ноябрь связан с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что слушания по делу пройдут с 2 по 5 ноября, изначально предполагалось, что они состоятся на второй неделе июля.

— Слушание было отложено из-за обстоятельств пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС, — приводит ТАСС слова представителя CAS. — Возможность проведения слушаний в режиме видеоконференции была исключена, и после консультаций со сторонами были установлены новые даты слушаний.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией комитета ВАДА по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.