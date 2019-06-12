В Белоруссии рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга

В Белоруссии рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Он будут рассмотрен 13 июня.

Депутаты будут рассматривать данный законопроект во втором чтении, представит его член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Богданович.

– Предлагается ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению допинга, – приводит Sputnik слова Богдановича.

Он также добавил, что будет предложено ввести наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 7 лет. Верхний предел статьи предусмотрен для тех случаев, когда употребление допинга привело к гибели спортсмена.

Подобную норму о применении уголовной ответственности за допинг в Белоруссии собираются принять впервые.