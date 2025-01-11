В 2024 году РУСАДА взяло у спортсменов более 11 тысяч допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2024 году взяли у спорстменов 11 070 допинг-проб.

«По программе тестирования РУСАДА в декабре было отобрано 362 пробы, за весь 2024 год — 11 070», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В 2024 году РУСАДА планировало увеличить количество взятых у спортсменов допинг-проб как минимум до 11 тысяч. Для сравнения, в 2023 году за 12 месяцев был проведен 11 091 тест, а в 2022-м — 11 053.