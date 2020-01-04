В 2020 году Россия перечислит ВАДА более 1 миллиона долларов

Сумма обязательного взноса России в бюджет ВАДА в 2020 году составит 1 015 977 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В прошлом году размер взноса составил 946 747 долларов. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями ВАДА к РУСАДА, то последнему придется заплатить штраф в размере 100 тысяч долларов, а России — компенсировать ВАДА расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории — около двух миллионов долларов.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию, который сформулировал санкции в отношении России на основании отчета следственного департамента организации о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории (за период с 2011-го по 2015 год). Ее передача ВАДА произошла в начале 2019 года и была последним пунктом «дорожной карты» для полного восстановления статуса РУСАДА. Национальное агентство было лишено соответствия после расследования ВАДА о допинговой системе на Олимпиаде-2014, а также до и после зимних Игр в Сочи.

Среди мер — 4-летний запрет на участие России в крупных международных соревнованиях уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также лишения права их проведения. Спортсмены могут быть допущены до этих стартов только при доказательстве своей «чистоты» в нейтральном статусе, без возможности представлять страну, без флага и гимна. Также в число санкций входит запрет представителям российской власти и спортивным чиновникам присутствовать на топ-соревнованиях. Ответчик по делу — РУСАДА, национальное агентство не согласилось с решением, дело должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.