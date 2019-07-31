В 2020 году Россия перечислит в ВАДА более одного миллиона долларов

Россия выплатит ВАДА более одного миллиона долларов в качестве взноса за 2020 год.

- Бюджет ВАДА до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%, - цитирует ТАСС руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. - Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально.

Таким образом, размер российского взноса в ВАДА в 2020 году увеличится на 75,7 тысяч долларов - с 946,7 тысяч долларов до 1,022 миллионов долларов.