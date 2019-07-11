В 2019 году зафиксировано 5 нарушений у российских параатлетов

Пять нарушений антидопинговых правил параатлетаами были зафиксированы в 2019 году в России, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

- За этот год было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил, три из которых касались членов сборных России, по двум случаям продолжаются расследования, - сказал Рожков. - В 2018 году было 10 нарушений антидопинговых правил, в том числе тремя членами сборных России. На самом деле это немного, потому что сегодня порядка 2 тысяч спортсменов входит в составы летних и зимних национальных сборных по 28 паралимпийским видам спорта. Это стало возможным благодаря принятому ПКР комплексу мер, включающему проведение образовательных семинаров и тестирования.

У ПКР вызвало обеспокоенность, что среди нарушителей спортсмены, которые только начинают свою карьеру и еще не успели войти в составы сборных России. Это показали результаты антидопинговых тестирований, которые проводились на уровне всероссийских соревнований. С целью профилактики антидопинговых нарушений среди молодых спортсменов и повышения их осведомленности об антидопинговых правилах ПКР совместно с РУСАДА проводит антидопинговые форумы юных паралимпийцев с участием чемпионов и призеров Паралимпийских игр.