Уволенному главе РУСАДА Ганусу грозит уголовное преследование

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что совет учредителей РУСАДА передаст результаты аудиторской проверки организации в правоохранительные органы.

— Все решения, принятые общим собранием, полностью легитимны в соответствии с уставом РУСАДА и другими нормативными документами, — сказал Поздняков. — Они соответствуют как законодательству Российской Федерации, так и международным стандартам. Мы действуем исключительно в правовом русле, все решения юридически строго выверены. Хочу отметить, что исполняющему обязанности генерального директора учредители поручили обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, что общее собрание учредителей отстранило Гануса от должности генерального директора за финансовые нарушения. (Антон Бабошин)