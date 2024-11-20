USADA обвинило РУСАДА в раздувании статистики тестирований

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) искусственно завышает статистику допинг-тестирований.

Ранее ВАДА упрекнуло USADA в низком числе собранных допинг-проб за 2023 год, отметив, что в других странах, в том числе России, было проведено большее количество тестирований.

«Возможно, вы не в курсе, что Россия известна тем, что проводит массовые развлекательные тренировочные мероприятия, такие как парусный спорт, в первую очередь для того, чтобы раздуть статистику тестирований. Подобные тренировочные сборы обычно включают в себя массовые и недорогостоящие тесты, но проводились в тех случаях, когда было маловероятно, что кто-либо из присутствующих спортсменов употребляет запрещенные вещества. Вряд ли это эффективная стратегия, если вы действительно хотите остановить мошенников», — говорится в ответном письме Тайгарта, которое опубликовано на сайте USADA.