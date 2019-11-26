Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Умар Кремлев: «ВАДА не должно диктовать условия»

01:20
Теги:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Комитет по&nbsp;соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от&nbsp;всех международных соревнований.Четыре года изоляции и две Олимпиады в нейтральном статусе. Все о скандальном проекте ВАДА

— Это очень несправедливая рекомендация, будто сводятся какие-то счеты, — цитирует Кремлева РИА «Новости». — Как можно лишать права участвовать в соревнованиях страну, которая играет большую роль в развитии мирового спорта. ВАДА является, по сути, нанятым органом, который не должен диктовать условия, а лишь помогать соблюдать антидопинговые правила. Думаю, члены исполкома МОК должны принять здравое решение, и все мировое спортивное сообщество не должно молчать.

Да, есть спортсмены, которые попадались на применении противозаконных веществ, но причем здесь вся страна? Будем надеяться на лучшее. В общем, это очень неправильная рекомендация.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561587549.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир