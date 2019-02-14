Ухов, Школина, Адамс и Галицкая официально исключены из списка кандидатов в сборные России

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация официально исключила из списка кандидатов в сборные России по легкой атлетике Ивана Ухова, Светлану Школину, Люкмана Адамса и Екатерину Галицкую, которые были исквалифицированы Спортивным арбитражным судом (CAS).

- После того, как CAS дисквалифицировал четырех наших спортсменов, которые с конца декабря входили в утвержденный Министерством спорта список кандидатов в сборные команды России на 2019 год, ВФЛА приняла решение исключить их из вышеуказанного списка. Все документы находятся в Минспорте, который должен эти изменения также утвердить, - приводит ТАСС слова Юхаревой.

Напомним, 1 февраля CAS принял решение дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов и аннулировать их результаты за определенный период времени. В число отстраненных вошли Иван Ухов и Светлана Школина. Они будут лишены золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2012 соответственно.