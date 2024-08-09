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Париж-2024

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У РУСАДА нет затруднений с проверкой взятых допинг-проб из-за Олимпиады в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили, что все допинг-пробы, взятые у спортсменов РУСАДА, проверяются в указанные в договорах сроки, несмотря на большую загруженность зарубежных лабораторий из-за проходящих в Париже Олимпийских игр.

«В данный момент РУСАДА отбирает пробы в соответствии с планом тестирования, и мы не испытываем затруднений с проведением анализа проб в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораториях. Несмотря на то что период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр связан с повышенной нагрузкой для антидопинговых организаций, все наши партнерские лаборатории продолжают работу без изменений условий и оказывают услуги в полном соответствии с международными стандартами и заключенными с РУСАДА договорами», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

В начале июня генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова выразила обеспокоенность тем, что во время Олимпиады агентство может столкнуться с проблемами в оперативной проверке взятых агентством допинг-проб из-за большой загруженности лабораторий.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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