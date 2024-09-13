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У РУСАДА нет проблем во взаимоотношениях с ВАДА из-за задержки с выплатами взносов

Руслан Минаев
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала взаимодействие с коллегами из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

По ее словам, несмотря на ограничение в части переводов денежных средств, организация находит способы оплаты счетов.

«Никаких проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов мы не испытываем. У нас хорошие партнерские отношения, мы получаем помощь по всем вопросам, которые у нас возникают в ходе нашей операционной деятельности. Все также советуемся, общаемся и отправляем детальные ежемесячные отчеты», — цитирует Логинову ТАСС.

Отмечается, что размер взноса России в ВАДА на 2023 год составлял 1 267 023 долларов. По состоянию на начало сентября было выплачено 53 237 долларов, что составляет 4,2 процента от всей суммы.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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