Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов отметил, что российский спорт сам дает основания для претензий со стороны ВАДА.

— Обидно за страну, что нас могут лишить участия в Олимпийских играх, — цитируют «РИА «Новости» Трефилова. — У ВАДА есть повод пнуть нас в очередной раз. А из-за чего это все? Из-за непрофессиональной работы. Да решите вы наконец все вопросы с ВАДА, сделайте все, как положено, не нарушайте больше.

У нас никто ни за что не отвечает. Сами же даем повод поливать нас грязью из-за всех проблем последних, из-за которых претензии у WADA. Это позор страны! Очень обидно, что такое происходит с российским спортом. Это больше всего убивает и угнетает.