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Тяжелоатлет Рощупкин дисквалифицирован на четыре года

18:01

Тяжелоатлет Константин Рощупкин дисквалифицирован за допинг на четыре года, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России. Начало дисквалификации — 23 июля 2019 года. Спортсмен обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля).

В 2013 году Рощупкин стал победителем юниорского чемпионата мира в весовой категории до 94 кг.

Дополнительная информация

https://rfwf.ru/news/diskvalifikatsiya-roshchupkin-kontstantin/

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