Тяжелоатлет Рощупкин дисквалифицирован на четыре года

Тяжелоатлет Константин Рощупкин дисквалифицирован за допинг на четыре года, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России. Начало дисквалификации — 23 июля 2019 года. Спортсмен обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля).

В 2013 году Рощупкин стал победителем юниорского чемпионата мира в весовой категории до 94 кг.