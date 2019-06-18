Тренер по велоспорту оштрафован на 50 тысяч рублей за введение допинга спортсменке

Тренер спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Илья Городничев оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА. В феврале 2019 года против него было возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ (использование в отношении спортсмена запрещенного препарата).

"10 апреля 2018 года тренер ГБУ МО "СШОР по велоспорту" Городничев И.И., с целью улучшения спортивных результатов одной спортсменки и не ставя её в известность, под предлогом введения витамина "С", умышленно сделал внутримышечную инъекцию препарата "Эральфон", действующим веществом которого является "Эпоэтин альфа" (рекомбинированный эритропоэтин человека). По результатам анализа пробы спортсменки был выявлен рекомбинантный эритропоэтин.

18 февраля 2019 года против тренера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 230.2 УК РФ (использование в отношении спортсмена независимо от его согласия субстанций, запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с законодательством РФ о физической культуре и спорте использование запрещенных субстанций и(или) методов не является нарушением антидопингового правила).

Городничев И.И. полностью признал вину, возместил вред потерпевшей и принес извинения.

Уголовное дело было прекращено, была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей", – говорится в заявлении РУСАДА.

Это первое доведенное до суда дело по статье 230.2.