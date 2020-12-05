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Президент США Трамп подписал «Закон Родченкова»

08:27
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп подписал «Закон Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за причастность к допинговому сговору на соревнованиях с американским участием, сообщает The Sports Network.

Все атлеты, которые используют допинг в соревнованиях с участием спортсменов, спонсоров или транслирующих компаний США могут оказаться под уголовным преследованием в Штатах. Максимальный срок наказания для нарушителей — 10 лет заключения, а также штраф в 250 тысяч долларов для физических лиц или в 1 миллион долларов для организаций.

В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.

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