Томас Бах: «С нетерпением ждем возможности начать совместную работу с новым руководителем ВАДА»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что новый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька привнесет новую энергию и решимость в борьбу с допингом. Банька был избран новым главой ВАДА в ноябре 2019 года. В должность он вступил 1 января, сменив на посту президента организации британца Крейга Риди.

— У ВАДА теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой. Мы с нетерпением ждем возможности начать совместную работу, поскольку вы привнесете новую энергию и решимость в борьбу с допингом — цитирует Баха ТАСС.

Мы также благодарим бывшего президента Крейга Риди, которому пришлось возглавлять ВАДА в наиболее сложные периоды в истории организации. Он встретил эти испытания с большой решимостью и юмором, он сумел удержать корабль в этих бурных водах.