03:34 31 декабря 2016 | ДОПИНГ

Томас Бах: "Перепроверим все пробы россиян с Олимпиады в Сочи"

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Президент МОК Томас Бах в предновогоднем обращении на официальном сайте организации рассказал об успехах уходящего года, а также поделился планами на ближайшее время. Среди прочего руководитель затронул проблему допинга, в частности он отметил, что был шокирован докладом Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. 

 
Февраль 2014 года. Сочи. Александр ТРЕТЬЯКОВ.Предновогодняя чистка дошла и до Третьякова

Приводим часть письма касательно проблемы допинга:

"Самым главным вызовом на сегодняшний день являются шокирующие данные доклада Макларена касательно допинга и манипуляций в России, - говорится в письме. - Это нанесло ущерб авторитету и целостности спорта. Две комиссии созданы, чтобы подготовить наш ответ на этот счет. Они подойдут к этому процессу со всем уважением и дадут всем сторонам шанс быть услашанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции. 

Мы продолжим и расширим работу профессора Макларена. Так как его мандат не предполагал реанализ всех проб, мы проведем перепроверку всех 254 проб мочи, взятых у российских атлетов во время Олимпийских игр в Сочи. Мы сделаем это со всеми пробами россиян с Олимпиады в Лондоне. Эти экстренные меры будут единственным честным путем по отношению к Олимпийским играм и их авторитету, а также к самим спортсменам.

Последние события подчеркивают безотлагательную необходимость появления более сильной и централизованной антидопинговой системы под началом ВАДА, которая будет полностью независима от спортивных организаций и правительств.  

Поэтому МОК продолжит свой призыв к более эффективной, более прозрачной и более крепкой антидопинговой системе. Эта идея была единогласно поддержана всеми заинтересованными сторонами на последнем олимпийском саммите".

Напомним, что МОК ранее объявил об открытии расследования в отношении 28 россиян, участников Игр в Сочи. Также, организация уже сообщала о том, что намерена перепроверить пробы всех российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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mobile_actor

Снижение по другим видам медалей. В Ванкувере канадцы взяли больше золота, но меньше серебра и бронзы. В последние 3 Олимпиада канадцы стабильно берут 24-26 медалей разного достоинства. Ванкувер в этом отношении не выделяется.

22:51 31 декабря 2016

streletc1783

mobile_actor Снижения по другим,ты о чём?У канадцев есть биотлонисты,лыжники,конькобежцы?При чём здесь скачок?Они вообще не могут выиграть Олимпиаду по определению.

19:02 31 декабря 2016

mobile_actor

У канадцев не было скачка по медалям в Ванкувере. У них только по золоту было увеличение за счёт снижения по другим.

17:29 31 декабря 2016

streletc1783

Kol1979 об этом монте и б.ё не говорят,отмалчиваются.Проверять нужно всех.Канадцы выиграли Олимпиаду - самим не смешно?За счё чего?Всех так всех , с хоть с 30.го.

17:12 31 декабря 2016

Kol1979

Было бы честнее перепроверить пробы абсолютно всех спортсменов и не в ВАДА

14:46 31 декабря 2016

Петя

Й. С. Бах в гробу перевернулся, как его однофамилец пилит бабло! По заказу может задним числом перепроверить кого угодно, но проверяет ТОЛЬКО россиян! И никто не задается вопросом, а что вы делали 8 и более лет, когда делали пробы чемпионов!? И почему никто из вас не пострадал за фальшивые результаты!?

14:37 31 декабря 2016

kvadrocopter

Мышеловка захлопнулась... доброго кота Леопольда ждать не приходиться, он наслушался обещаний мыши о том, что она станет белой и пушистой...

13:33 31 декабря 2016

gretzkyfan

Vусто так хило? Ты америкосов, канадцев, Норвегии и англичан перепроверь

12:44 31 декабря 2016

miker65

saiga, да у нас одна показуха везде и во всем еще с матушки-царцы Екатерины и ее потемкинских деревень. При коммуняках показуха достигала невиданных размеров. Ну а Путин показухой в нашем спорте умудрился даже коммуняк переплюнуть!

12:39 31 декабря 2016

CanagliaVova

Баху нужно сохранить лицо. А нашим перепроверок бояться нечего. Гэбэшная моча была уже дистиллированная

12:24 31 декабря 2016

Весёлый©

Здравствуй, опа, Новый Год!

11:54 31 декабря 2016

Werewolf

ganc007 Бах повелся на фейк "Макларен- Радченков", что тут скажешь, что сильнее: правда или деньги?_________Так он и хочет узнать правду. Перепроверит пробы и все. Чего бояться то, если допинга нет. Не так ли? Если допинга нет, то пошлет на фиг Макларена, если допинг есть, то пошлет на фиг Россию. В чем проблема то?

11:16 31 декабря 2016

zyzx

saiga ага парнокопытное,главные допенгеры это хрупкие фигуристки,и вообще кристаллы алмаза братья вил ямсон.

11:15 31 декабря 2016

saiga

Мыльный пузырь от показушной зимней Олимпиады, на сооружение которой на пустом и абсолютно не нужном месте затратили баснословные суммы, лопнет окончательно. А России это еще будет аукаться долгие годы.

09:38 31 декабря 2016

ganc007

Бах повелся на фейк "Макларен- Радченков", что тут скажешь, что сильнее: правда или деньги?

08:53 31 декабря 2016

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ