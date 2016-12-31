Томас Бах: "Перепроверим все пробы россиян с Олимпиады в Сочи"

Президент МОК Томас Бах в предновогоднем обращении на официальном сайте организации рассказал об успехах уходящего года, а также поделился планами на ближайшее время. Среди прочего руководитель затронул проблему допинга, в частности он отметил, что был шокирован докладом Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.
Приводим часть письма касательно проблемы допинга:
"Самым главным вызовом на сегодняшний день являются шокирующие данные доклада Макларена касательно допинга и манипуляций в России, - говорится в письме. - Это нанесло ущерб авторитету и целостности спорта. Две комиссии созданы, чтобы подготовить наш ответ на этот счет. Они подойдут к этому процессу со всем уважением и дадут всем сторонам шанс быть услашанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции.
Мы продолжим и расширим работу профессора Макларена. Так как его мандат не предполагал реанализ всех проб, мы проведем перепроверку всех 254 проб мочи, взятых у российских атлетов во время Олимпийских игр в Сочи. Мы сделаем это со всеми пробами россиян с Олимпиады в Лондоне. Эти экстренные меры будут единственным честным путем по отношению к Олимпийским играм и их авторитету, а также к самим спортсменам.
Последние события подчеркивают безотлагательную необходимость появления более сильной и централизованной антидопинговой системы под началом ВАДА, которая будет полностью независима от спортивных организаций и правительств.
Поэтому МОК продолжит свой призыв к более эффективной, более прозрачной и более крепкой антидопинговой системе. Эта идея была единогласно поддержана всеми заинтересованными сторонами на последнем олимпийском саммите".
Напомним, что МОК ранее объявил об открытии расследования в отношении 28 россиян, участников Игр в Сочи. Также, организация уже сообщала о том, что намерена перепроверить пробы всех российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-2012 в Лондоне.
mobile_actor
Снижение по другим видам медалей. В Ванкувере канадцы взяли больше золота, но меньше серебра и бронзы. В последние 3 Олимпиада канадцы стабильно берут 24-26 медалей разного достоинства. Ванкувер в этом отношении не выделяется.
22:51 31 декабря 2016
streletc1783
mobile_actor Снижения по другим,ты о чём?У канадцев есть биотлонисты,лыжники,конькобежцы?При чём здесь скачок?Они вообще не могут выиграть Олимпиаду по определению.
19:02 31 декабря 2016
mobile_actor
У канадцев не было скачка по медалям в Ванкувере. У них только по золоту было увеличение за счёт снижения по другим.
17:29 31 декабря 2016
streletc1783
Kol1979 об этом монте и б.ё не говорят,отмалчиваются.Проверять нужно всех.Канадцы выиграли Олимпиаду - самим не смешно?За счё чего?Всех так всех , с хоть с 30.го.
17:12 31 декабря 2016
Kol1979
Было бы честнее перепроверить пробы абсолютно всех спортсменов и не в ВАДА
14:46 31 декабря 2016
Петя
Й. С. Бах в гробу перевернулся, как его однофамилец пилит бабло! По заказу может задним числом перепроверить кого угодно, но проверяет ТОЛЬКО россиян! И никто не задается вопросом, а что вы делали 8 и более лет, когда делали пробы чемпионов!? И почему никто из вас не пострадал за фальшивые результаты!?
14:37 31 декабря 2016
kvadrocopter
Мышеловка захлопнулась... доброго кота Леопольда ждать не приходиться, он наслушался обещаний мыши о том, что она станет белой и пушистой...
13:33 31 декабря 2016
gretzkyfan
Vусто так хило? Ты америкосов, канадцев, Норвегии и англичан перепроверь
12:44 31 декабря 2016
miker65
saiga, да у нас одна показуха везде и во всем еще с матушки-царцы Екатерины и ее потемкинских деревень. При коммуняках показуха достигала невиданных размеров. Ну а Путин показухой в нашем спорте умудрился даже коммуняк переплюнуть!
12:39 31 декабря 2016
CanagliaVova
Баху нужно сохранить лицо. А нашим перепроверок бояться нечего. Гэбэшная моча была уже дистиллированная
12:24 31 декабря 2016
Весёлый©
Здравствуй, опа, Новый Год!
11:54 31 декабря 2016
Werewolf
ganc007 Бах повелся на фейк "Макларен- Радченков", что тут скажешь, что сильнее: правда или деньги?_________Так он и хочет узнать правду. Перепроверит пробы и все. Чего бояться то, если допинга нет. Не так ли? Если допинга нет, то пошлет на фиг Макларена, если допинг есть, то пошлет на фиг Россию. В чем проблема то?
11:16 31 декабря 2016
zyzx
saiga ага парнокопытное,главные допенгеры это хрупкие фигуристки,и вообще кристаллы алмаза братья вил ямсон.
11:15 31 декабря 2016
saiga
Мыльный пузырь от показушной зимней Олимпиады, на сооружение которой на пустом и абсолютно не нужном месте затратили баснословные суммы, лопнет окончательно. А России это еще будет аукаться долгие годы.
09:38 31 декабря 2016
ganc007
Бах повелся на фейк "Макларен- Радченков", что тут скажешь, что сильнее: правда или деньги?
08:53 31 декабря 2016