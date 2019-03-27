Томас Бах: "Нарушители антидопинговых правил на ЧМ в Зефельде должны быть жестко наказаны"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нарушители антидопинговых правил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде должны быть жестко наказаны. Турнир проходил с 20 февраля по 3 марта.

- Что касается Зефельда, то мы надеемся, что все будет прояснено, а тайное станет явным, - приводит ТАСС слова Баха. - Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко.

Напомним, в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они подозреваются в использовании кровяного допинга. Кроме того, в немецком Эрфурте был задержан спортивный врач Марк Шмидт, который снабжал спортсменов запрещенными средствами.

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